Богат и пъстър културен календар очаква жителите и гостите на Кюстендил през месец март, предаде. На 5 март от 17.30 часа с откриването на изложбата "44 ескиза живот“ на Десислава Лапева в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“. Експозицията обещава среща с деликатния свят на автора и неговите художествени търсения. Ден по-късно във Възрожденското училище ще бъде представена изложба на старинни оръжия, а в Народно читалище "Ильо Войвода 1965“ ще бъде открита хендмейд изложба на Мима Арсова и Антоанета Георгиева – празник на ръчната изработка и творческия дух.На 9 март от 11.00 часа ще бъдат отбелязани 83 години от спасяването на българските евреи от Холокоста. Годишнината от Кюстендилската акция ще бъде почетена пред паметника на Димитър Пешев на площад "Велбъжд“ с полагане на венци и цветя и посещение на паметната плоча на Иван Момчилов – в знак на признателност към смелостта и човечността.Вечерта на 9 март от 19.00 часа сцената на Общински драматичен театър – Кюстендил ще оживее със стендъп спектакъла "Айвар или лютеница“ с участието на Деница Даринова и София Ристевска. На 10 март във Възрожденското училище ще бъде представена стихосбирката "Заря“ на Здравка Радичкова, а на 11 март във фоайето на театъра ще бъде открита изложбата "Визуални диалози“ на художника Соня Русков.Театралният афиш продължава на 12 март с постановката "На гребена на вълната“, а на 13 март в галерията ще се състои финисажът на изложбата "130 години от рождението на Петър Рамаданов“ – събитие, което връща вниманието към значими имена в културната история.На 14 март от 19.00 часа площад "Велбъжд“ ще се превърне в сцена на традиционния избор на Девойка "Кюстендилска пролет“ – едно от най-очакваните събития в празничния календар на града. На 19 март програмата продължава с пролетна изложба на класа по изобразително изкуство в Читалище "Братство“, изложбата "Кюстендилска пролет“ в галерията и концерт-спектакъла "Песни, танци и приказки. Българският фолклор през очите на децата“ в театъра – истински празник на младостта и традицията.На 20 март в изложбена зала "Ахмет бей“ ще бъде открита гостуващата етнографска изложба "Мъжки времена“ от РЕМО "Етър“, а вечерта театърът ще представи комедията "Сдружени убийци“. Същия ден читалището в село Драговищица ще посрещне пролетта с поезия и цветя.На 21 март Кюстендил ще отбележи официалния си празник "Кюстендилска пролет“ с богата програма от 11.00 часа, която традиционно събира поколения кюстендилци в центъра на града и в лесопарк "Хисарлъка“.В края на месеца културният ритъм продължава с постановка на абсолвентите на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в Камерната зала на театъра (23–27 март), фотоизложбата "Светлина и спомени“ на Никола Гълъбов в Младежкия център и концерт на класа по поп пеене в читалище "Братство“ на 25 март. Кулминация в същия ден ще бъде концертът на примата Лили Иванова от 20.00 часа в голямата зала на театъра.На 26 и 27 март Регионален исторически музей – Кюстендил организира детска музейна работилница на тема "Измерване на времето в древността“, а на 28 март ще бъде представен спектакълът "Змейова сватба“. Месецът ще завърши с концерта "Музикална магия 2“ на 30 март и с Международния конкурс за класическа китара, който от 31 март до 4 април ще събере в Кюстендил млади таланти от страната и чужбина.Март в Кюстендил обещава да бъде месец на изкуството, паметта и вдъхновението.