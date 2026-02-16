С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил на 21 февруари, в навечерието на Великия пост, в Кюстендил ще бъде посрещната икона с частица от светите мощи на свети Гавриил Ургебадзе, предаде. Светинята ще остане за поклонение в града до 22 февруари.Тържественото посрещане на иконата ще се състои на 21 февруари от 17.00 часа в храм "Успение Богородично“ в Кюстендил, след което ще бъде отслужена архиерейска вечерня.На следващия ден – 22 февруари, програмата започва в 8.00 часа с утреня. В 8.45 часа в храма ще бъде посрещнат Негово Светейшество патриарх Даниил, а от 9.00 часа той ще оглави Патриаршеска света литургия.Организаторите отправят покана към благочестивите християни да вземат молитвено участие в светите богослужби. По време на поклонението ще бъде отправена молитва и към свети Гавриил Ургебадзе, като вярващите ще могат да почерпят духовен пример от неговия живот в подготовката си за достойно посрещане на Възкресение Христово. Молитвите ще бъдат за здраве и благословение на жителите на Кюстендил и населените места в духовната околия.В завета си свети Гавриил призовава: "Пред всеки роден от Бога човек бъдете в смирение, доброта и любов. Целта на живота и на целия този видим свят е намирането на Царството Божие, приближаването до Бога и наследяването на Вечния живот“.