Кюстендил посреща икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе
Тържественото посрещане на иконата ще се състои на 21 февруари от 17.00 часа в храм "Успение Богородично“ в Кюстендил, след което ще бъде отслужена архиерейска вечерня.
На следващия ден – 22 февруари, програмата започва в 8.00 часа с утреня. В 8.45 часа в храма ще бъде посрещнат Негово Светейшество патриарх Даниил, а от 9.00 часа той ще оглави Патриаршеска света литургия.
Организаторите отправят покана към благочестивите християни да вземат молитвено участие в светите богослужби. По време на поклонението ще бъде отправена молитва и към свети Гавриил Ургебадзе, като вярващите ще могат да почерпят духовен пример от неговия живот в подготовката си за достойно посрещане на Възкресение Христово. Молитвите ще бъдат за здраве и благословение на жителите на Кюстендил и населените места в духовната околия.
В завета си свети Гавриил призовава: "Пред всеки роден от Бога човек бъдете в смирение, доброта и любов. Целта на живота и на целия този видим свят е намирането на Царството Божие, приближаването до Бога и наследяването на Вечния живот“.
