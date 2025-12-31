Кюстендил ще посрещне Новата година с блясък, музика и много настроение, предаде. Последните часове на 2025 година и първите мигове на 2026-а ще изпълнят града и околните села с празничен дух, превръщайки ги в сцена на светлина, ритъм и живи български традиции.Празничната новогодишна програма ще започне в 23.30 часа на площад "Велбъжд“. На сцената ще се изявят фолклорният изпълнител Иван Паланов и вокална група "Елеганс“, които с обичани мелодии ще поведат публиката към тържественото отброяване до полунощ.Специална изненада за жителите и гостите на града е подготвило Сдружението по туризъм. По време на празника ще бъдат раздадени 35 подаръчни ваучера на обща стойност над 700 евро, които присъстващите ще могат да спечелят заедно с традиционните новогодишни късмети – за здраве, щастие и късмет през идващата година.Празнично настроение ще има и в Дупница. Там новогодишната програма ще започне в 22.30 часа на площад "Свобода“. Специален гост-изпълнител ще бъде певицата Памела Апси, а за публиката са подготвени разнообразни музикални изпълнения, празнична атмосфера и приятни изненади за всички, които изберат да посрещнат Новата година на открито.