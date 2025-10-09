ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил показва туристическия потенциал на "Културен туризъм"
Събитието бе официално открито от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Той благодари на всички общини и партньори, които са повярвали в идеята и я подкрепят през годините, и изрази признателност към Министерството на туризма за съвместната работа в популяризирането на българските туристически дестинации.
Община Кюстендил представя туристическия си потенциал по иновативен и атрактивен начин, чрез 360-градусова виртуална презентация и VR очила, които дават възможност на посетителите да се потопят в атмосферата на кюстендилските забележителности. Това съвременно дигитално представяне е част от стратегията на общината за популяризиране на региона като атрактивна дестинация за културен и природен туризъм.
Международното изложение "Културен туризъм“ се утвърди като най-значимия форум в страната, посветен на културно-историческото наследство и неговото популяризиране. То се организира от Община Велико Търново и Общинската туристическа агенция "Царевград Търнов“ с подкрепата на Министерството на туризма.
В рамките на изложението се провеждат тематични конференции, конкурси и фестивали, сред които кулинарният фестивал "Трапезица фест“, конкурсът "READ&TRAVEL – Чети и пътувай“, както и дискусии на теми като нематериалното културно наследство, ролята на киното и фестивалите за оживяване на регионите.
Участието на Община Кюстендил в този престижен форум е част от дългосрочната ѝ стратегия за развитие и популяризиране на културния туризъм, утвърждаване на града като привлекателна туристическа дестинация и привличане на нови посетители през цялата година.
