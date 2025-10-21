Новини
Кюстендил подрежда история в мозайки
Автор: Венцислав Илчев 07:43Коментари (0)44
© Фокус
Архив
В Регионалния исторически музей – Кюстендил ще се проведат образователни занимания, посветени на темата за плодородието на Кюстендилската котловина и богатото антично културно наследство на региона, предаде "Фокус“. Специален акцент ще бъде поставен върху античното изкуство на мозайката – едно от най-впечатляващите достижения на древната цивилизация.

Историята на мозайката води началото си още от IV хилядолетие пр. Хр., когато се използва в Месопотамия и Древен Египет като декорация върху стени на сгради, храмове и гробници. Най-големият ѝ разцвет е през античността, особено в периода на Римската империя.

Римските подови мозайки, открити в сгради от антична Пауталия (днешен Кюстендил), впечатляват с богатството си от цветове и форми. В тях ясно се открояват мотиви, свързани с местните лековити минерални извори, плодородната природа и културната идентичност на града.

Заниманията ще дадат възможност на децата да се докоснат до древното изкуство, като сами изработят мозайки. Те ще използват малки цветни керамични части, които ще подреждат върху глинена основа – по метода, използван от античните майстори.

Образователната програма ще се проведе в Специализирания детски кът на Регионалния исторически музей – Кюстендил на 23, 24 и 25 октомври 2025 г. от 14.00 до 18.00 часа. Очакват се много усмивки, творчество и вдъхновение от миналото, предадено на младите поколения.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
