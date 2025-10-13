ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил подкрепя дигиталното обучение
Благодарение на тази подкрепа, учителите и учениците в региона ще могат да използват съвременни образователни ресурси, които развиват ключови умения за бъдещето и правят учебния процес по-ангажиращ и практически насочен.
Платформа "Буки“ вече две години подпомага преподавателите в подготовката и провеждането на интерактивни часове. Тя съдържа над 900 часа съдържание, обединени в 30 програми по теми като финансова грамотност, дигитални науки, зелени технологии, ускорено учене и други важни, но често пренебрегвани в стандартните учебни планове области.
Програмите включват визуални материали, упражнения, мисии и проекти, които стимулират учениците да прилагат знанията си в реален контекст. Учителите получават готови ресурси – методически насоки, презентации и работни файлове, които улесняват подготовката и правят преподаването по-мотивиращо.
"Финансовата подкрепа на Община Кюстендил показва ангажираност към модернизиране на учебния процес и създаване на условия за равен достъп до качествени образователни ресурси. Това е инвестиция не само в днешните ученици, но и в бъдещето на цялата общност“, коментира Виолета Недева, директор "Бизнес развитие“ на "Буки“ и Фондация "Телерик Академия“.
Кюстендил се нарежда до други общини, включили се в инициативата – Бургас, Стара Загора, Хасково, Благоевград и Ямбол, които също демонстрират устойчив подход към модернизацията на образованието.
Платформата "Буки“ се развива с подкрепата на бизнеса и дарители, а благодарение на това, всяко училище в страната ще може безплатно да използва две абонаментни програми, като всеки учител с профил получава достъп до още осем базови програми, включително ресурси за час на класа и социално-емоционални умения за начален етап.
Целта на Фондация "Телерик Академия“ с платформата "Буки“ е да повиши средното ниво на дигитални и работни умения на българските ученици и учители. Само през тази учебна година повече от 400 училища от над 150 населени места вече са заявили участие – близо 20% от всички училища в страната.
Инициативата на Община Кюстендил е пореден пример за инвестиране в образование, дигитални умения и бъдещето на младите хора.
