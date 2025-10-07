Кюстендил подкрепи идеята за паметник на Стефан Караджа в Румъния

© Илюстративна снимка Община Кюстендил подкрепи инициативата за изграждането на паметник на Стефан Караджа в град Тулча, Румъния, предаде "Фокус“. Решението за отпускане на средства, чрез които да се подпомогне реализирането на идеята, е взето от страна на Общинския съвет. Инициативата за изграждането на паметник на бележития български герой е на посолството на Република България в Румъния, подкрепена е от НСОРБ.



Поводът е 185-годишнината от рождението на българския революционер, чието име е свързано със саможертвата, с идеала за независима България и с несломимия дух на националната ни идентичност. Семейството на войводата се преселва в Тулча и живее там между 1854 и 1862 година.



Паметникът е реплика на монумента на войводата в центъра на Русе и ще се намира в парка "Пиаца ноуа“, в непосредствена близост до храма "Свети Георги“, известен като Българската църква.



