Кюстендил почита Св. Мина – своя небесен закрилник

Архив Кюстендил отбелязва престолния празник на храм "Св. великомъченик Мина" – един от небесните покровители на града, предаде "Фокус". С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил честването се провежда с тържествени архиерейски богослужения.



От Архиерейското наместничество към Кюстендилска духовна околия съобщиха, че празничната програма е започнала снощи. В храма е посрещната частица от светите мощи на Св. Мина, която се съхранява в храм "Св. вмчк Димитър Солунски“. Вечерта е отслужена архиерейска празнична вечерня с петохлебие, в която са участвали десетки миряни.



Днес честванията продължават с празнична утреня от 8.00 ч. и архиерейска света литургия от 9.00 ч. В храма се събират вярващи от цялата страна, за да отправят обща молитва и да почетат паметта на светеца.



Св. великомъченик Мина е един от най-почитаните светци в православната традиция – закрилник на семейството, пътешествениците и страдащите. Смята се, че той помага на вярващите да намират справедливост и закрила в трудни моменти.