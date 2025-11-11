ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил почита Св. Мина – своя небесен закрилник
От Архиерейското наместничество към Кюстендилска духовна околия съобщиха, че празничната програма е започнала снощи. В храма е посрещната частица от светите мощи на Св. Мина, която се съхранява в храм "Св. вмчк Димитър Солунски“. Вечерта е отслужена архиерейска празнична вечерня с петохлебие, в която са участвали десетки миряни.
Днес честванията продължават с празнична утреня от 8.00 ч. и архиерейска света литургия от 9.00 ч. В храма се събират вярващи от цялата страна, за да отправят обща молитва и да почетат паметта на светеца.
Св. великомъченик Мина е един от най-почитаните светци в православната традиция – закрилник на семейството, пътешествениците и страдащите. Смята се, че той помага на вярващите да намират справедливост и закрила в трудни моменти.
