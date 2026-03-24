Община Кюстендил публикува проект на условията по Общинската програма за местни инициативи "Култура“ за 2026 година, предаде. Приоритет в него е създаването на устойчив модел за подкрепа на активните общности чрез по-добра среда за детско развитие и по-широк достъп до културни дейности.Основната цел на програмата е да надгради съществуващия модел на местно развитие чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на различни културни и образователни инициативи. Сред приоритетите са подкрепа за културни събития, творчески и научни изяви, развитие на ученическо и техническо творчество, както и опазване на културното наследство.Общият бюджет на програмата за 2026 година възлиза на 7 500 евро. От тях 5 000 евро са осигурени от бюджета на Община Кюстендил, а 2 500 евро – от Сдружение "Платформа АГОРА“. Минималният размер на финансиране за един проект е 500 евро, а максималният – 1 250 евро. Наличието на собствено съфинансиране не е задължително, но ще се счита за предимство при оценката на проектите.Кандидати по програмата могат да бъдат читалища, културни и образователни институции, местни творци, както и организации с нестопанска цел. Допуска се участие както самостоятелно, така и в партньорство.Продължителността на проектите не трябва да надвишава четири месеца, като дейностите следва да се реализират на територията на община Кюстендил. Програмата предвижда финансиране на дейности като организиране на културни събития, закупуване на материали и оборудване, участие в конкурси, както и създаване на пространства за културни изяви.Не се допускат инициативи с търговска цел, както и дейности, свързани с политически партии и религиозни организации.Всички одобрени проекти трябва да осигурят устойчивост на резултатите за период от минимум две години след приключването им.Всички заинтересовани лица могат да представят писмени становища, предложения и възражения. Предложенията и мненията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Кюстендил или изпратени на електронен адрес: obshtina@kyustendil.bg.