ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил планира подкрепа за културни инициативи
© ФОКУС
Основната цел на програмата е да надгради съществуващия модел на местно развитие чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на различни културни и образователни инициативи. Сред приоритетите са подкрепа за културни събития, творчески и научни изяви, развитие на ученическо и техническо творчество, както и опазване на културното наследство.
Общият бюджет на програмата за 2026 година възлиза на 7 500 евро. От тях 5 000 евро са осигурени от бюджета на Община Кюстендил, а 2 500 евро – от Сдружение "Платформа АГОРА“. Минималният размер на финансиране за един проект е 500 евро, а максималният – 1 250 евро. Наличието на собствено съфинансиране не е задължително, но ще се счита за предимство при оценката на проектите.
Кандидати по програмата могат да бъдат читалища, културни и образователни институции, местни творци, както и организации с нестопанска цел. Допуска се участие както самостоятелно, така и в партньорство.
Продължителността на проектите не трябва да надвишава четири месеца, като дейностите следва да се реализират на територията на община Кюстендил. Програмата предвижда финансиране на дейности като организиране на културни събития, закупуване на материали и оборудване, участие в конкурси, както и създаване на пространства за културни изяви.
Не се допускат инициативи с търговска цел, както и дейности, свързани с политически партии и религиозни организации.
Всички одобрени проекти трябва да осигурят устойчивост на резултатите за период от минимум две години след приключването им.
Всички заинтересовани лица могат да представят писмени становища, предложения и възражения. Предложенията и мненията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Кюстендил или изпратени на електронен адрес: obshtina@kyustendil.bg.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Две области са предупредени, там ще вали почти непрекъснато
15:20 / 23.03.2026
Банско отново се превърна в сцена на адреналин и майсторство
12:36 / 23.03.2026
Възрастен мъж е нападнат и обран в Петрич! Извършителят е задържа...
12:34 / 23.03.2026
Млад мъж наръга банскалия в Разлог
12:36 / 23.03.2026
Акция срещу купения вот в Кюстендил
10:56 / 23.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.