Община Кюстендил създаде ново културно пространство на открито – лапидариум, изграден в непосредствена близост до Римските терми, предаде "Фокус". Експозицията представя автентични артефакти от антична Пауталия и е част от последователната политика на общината за опазване, експониране и социализация на богатото археологическо наследство на региона.



Новият лапидариум предоставя възможност на жителите и гостите на града да се докоснат до материални свидетелства от миналото, като по този начин се обогатява културно-историческата среда и се утвърждава позицията на Кюстендил като привлекателна дестинация за културно-исторически туризъм. Плавното вписване на експозицията в пространството около Римските терми създава своеобразен мост между античното наследство и съвременната градска среда.



В лапидариума са представени ценни артефакти от II–III в. сл. Хр., сред които постаменти от Пауталия, изработени от монолитен гранитен блок с гладка, неорнаментирана повърхност. Те се отличават с характерна форма с два симетрични перваза и база с отвор за щифт за прикрепяне към колона. Постаментите са дело на местни каменоделски ателиета и свидетелстват за високото ниво на занаятчийство в античния град.



Сред експонатите се открояват и саркофази от Пауталия – масивни гробни съоръжения, изсечени от гранит, добиван в Осоговската планина. Те са открити при археологически и случайни разкопки, като част от тях са били преизползвани през вековете. Тези внушителни паметници разкриват икономическото благополучие и високия социален статус на гражданите на античната Пауталия през II–III век.



Създаването на лапидариума е част от дългосрочната стратегия на Община Кюстендил за популяризиране на културното наследство, осигуряване на достъпна среда за неговото опознаване и утвърждаване на града като водещ център на културния туризъм.