Кюстендил отваря врати за шлагерната песен
Основната цел е да се съхранят и популяризират любимите на десетки поколения шлагерни песни, да се възродят за нов живот и да се приобщят младите хора към тяхната лирика и красота, защото шлагерната и стара градска песен, носещи неповторимото чувство на копнеж и хармония, се изпълняват в последните години от все повече и повече млади хора.
Конкурсът се утвърди като форум, който дава поле за изява на състави и изпълнители от цялата страна и чужбина, които представят богатството на шлагерната и стара градска песен.
Той е включен в Културния календар на Министерство на културата и в Програмата за закрила на деца с изявени дарби, по която тази година ще бъдат отпуснати еднократни и едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители в категория "поп пеене“ от втора и трета възрастови групи, класирани на първо, второ и трето място.
За втора поредна година в рамките на конкурса ще бъде връчена и Специална награда в памет на известния кюстендилски певец Борис Георгиев Самаринов. Тя бе учредена от неговото семейство и ще се връчва ежегодно на най-талантливия млад участник в конкурса.
Тази година в музикалното събитие ще се изявят над 1000 участници от България и Република Северна Македония. Председател на журито на конкурса отново ще бъде примата на българската естрада Кристина Димитрова.
