Кюстендил отваря врати за шлагерната песен

© Фокус Архив В Кюстендил стартира Международният конкурс за шлагерна песен "Пей сърце", предаде "Фокус“. Официалното откриване на двудневния музикален форум ще бъде от 17.00 часа на сцена "Олга Борисова“, площад "Велбъжд“. Конкурсът се организира от читалище "Братство“ и се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Съорганизатор е читалище "Пробуда 1961".



Основната цел е да се съхранят и популяризират любимите на десетки поколения шлагерни песни, да се възродят за нов живот и да се приобщят младите хора към тяхната лирика и красота, защото шлагерната и стара градска песен, носещи неповторимото чувство на копнеж и хармония, се изпълняват в последните години от все повече и повече млади хора.



Конкурсът се утвърди като форум, който дава поле за изява на състави и изпълнители от цялата страна и чужбина, които представят богатството на шлагерната и стара градска песен.



Той е включен в Културния календар на Министерство на културата и в Програмата за закрила на деца с изявени дарби, по която тази година ще бъдат отпуснати еднократни и едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители в категория "поп пеене“ от втора и трета възрастови групи, класирани на първо, второ и трето място.



За втора поредна година в рамките на конкурса ще бъде връчена и Специална награда в памет на известния кюстендилски певец Борис Георгиев Самаринов. Тя бе учредена от неговото семейство и ще се връчва ежегодно на най-талантливия млад участник в конкурса.



Тази година в музикалното събитие ще се изявят над 1000 участници от България и Република Северна Македония. Председател на журито на конкурса отново ще бъде примата на българската естрада Кристина Димитрова.