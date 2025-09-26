Новини
Кюстендил отваря врати за Празника на плодородието
Автор: Венцислав Илчев 08:43
© Фокус
Архив
В Кюстендил стартира тридневният Празник на плодородието, предаде "Фокус“. В сърцето на България, сред плодородните земи на Кюстендил, всяка есен се провежда един уникален и сърдечен празник – Празникът на плодородието. Това събитие не е просто традиция, а живо доказателство за дълбоката връзка между хората и земята, за уважението към природата и благодарността за даровете ѝ.

В предстоящите три дни площад "Велбъжд“ ще се превърне в цветен кът, изпълнен с аромати и цветове от щандове, изложени с най-разнообразни плодове и зеленчуци – резултат от труда на местните земеделци.

Събитието се организира от Община Кюстендил и Института по земеделие – Кюстендил и има дълга история, като е наследник на Първия национален овощарски конкурс от 1896 година. Началото ще бъде поставено в 19.30 часа тази вечер пред Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където ще се проведе презентативното рисуване на кюстендилски художници – "Цветовете на Кюстендил. От 20.00 часа предстои концерт на Теодосий Спасов и Иван Шопов.

Плодородната земя на Кюстендил, запаметена в платната на Владимир Димитров – Майстора, ще оживее в: художествено аранжирани шатри, отрупани с плодове и зеленчуци, подготвени с любов от местните читалища; живопис под открито небе, където млади таланти ще творят в духа на Майстора;  улица на занаятите "Живите места в Кюстендилско“, базар на производители, ароматна зона за храни и напитки и кът за почивка – Chill Zone. За най-малките – творчески ателиета, работилници, забавни анимации и дори "Олимпийски плодородни игри“.

В събота вечер – големият празничен концерт с Тино, Роби и Криско ще превърне площада в танцуваща сцена, а през целия уикенда – фолклор, флашмоб и концерти, които ще съберат поколения и ритми в едно.

25.09.2025 Старт на социална кампания в Кюстендил
24.09.2025 Есенно издание на Алея "Живите места в Кюстендилско"
12.09.2025 Кюстендил се готви за Празника на плодородието
29.09.2024 Детски ден на Празника на плодородието в Кюстендил
28.09.2024 Насладете се на кюстендилското плодородие
28.09.2024 Празникът на плодородието увенча есента в Кюстендил
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
