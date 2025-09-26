ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кюстендил отваря врати за Празника на плодородието
В предстоящите три дни площад "Велбъжд“ ще се превърне в цветен кът, изпълнен с аромати и цветове от щандове, изложени с най-разнообразни плодове и зеленчуци – резултат от труда на местните земеделци.
Събитието се организира от Община Кюстендил и Института по земеделие – Кюстендил и има дълга история, като е наследник на Първия национален овощарски конкурс от 1896 година. Началото ще бъде поставено в 19.30 часа тази вечер пред Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където ще се проведе презентативното рисуване на кюстендилски художници – "Цветовете на Кюстендил. От 20.00 часа предстои концерт на Теодосий Спасов и Иван Шопов.
Плодородната земя на Кюстендил, запаметена в платната на Владимир Димитров – Майстора, ще оживее в: художествено аранжирани шатри, отрупани с плодове и зеленчуци, подготвени с любов от местните читалища; живопис под открито небе, където млади таланти ще творят в духа на Майстора; улица на занаятите "Живите места в Кюстендилско“, базар на производители, ароматна зона за храни и напитки и кът за почивка – Chill Zone. За най-малките – творчески ателиета, работилници, забавни анимации и дори "Олимпийски плодородни игри“.
В събота вечер – големият празничен концерт с Тино, Роби и Криско ще превърне площада в танцуваща сцена, а през целия уикенда – фолклор, флашмоб и концерти, които ще съберат поколения и ритми в едно.
