ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил отново грейна в червено и бяло за Баба Марта
© ФОКУС
Инициативата обедини малчугани, учители и родители, които с въображение и старание създадоха разнообразни червено-бели украшения. Всяка мартеница носи послание за здраве, любов и доброта и допринася за празничната атмосфера.
"Няма нищо по-хубаво от това да видиш как децата пазят българските традиции. Пожелавам на малките творци да бъдат бели и червени, румени и засмени, здрави и горди с красотата на нашите обичаи“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.
От общинската администрация изразиха благодарност към всички деца, учители и родители, които със своя труд и вдъхновение направиха празника по-цветен и емоционален за жителите и гостите на града.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ясно е кой ще организира изборите в Кюстендилско
09:04 / 28.02.2026
Млад фотограф представя своя творчески свят в Кюстендил
09:11 / 28.02.2026
Храм пази паметта на св. Теодор Тирон край Кюстендил
09:13 / 28.02.2026
Конни надбягвания събират жителите на Сапарева баня за Тодоровден...
07:58 / 28.02.2026
16 години затвор след убийство в Кюстендил
18:23 / 27.02.2026
Мнима адвокатка измами кюстендилец
15:46 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.