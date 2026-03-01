Сподели close
За втора поредна година Кюстендил посреща Баба Марта в празнична премяна, създадена от децата в местните детски градини, предаде ФОКУС. Стотици ръчно изработени мартеници украсиха дърветата в централната градска част и превърнаха града в символ на пролетта, новото начало и живата българска традиция.

Инициативата обедини малчугани, учители и родители, които с въображение и старание създадоха разнообразни червено-бели украшения. Всяка мартеница носи послание за здраве, любов и доброта и допринася за празничната атмосфера.

"Няма нищо по-хубаво от това да видиш как децата пазят българските традиции. Пожелавам на малките творци да бъдат бели и червени, румени и засмени, здрави и горди с красотата на нашите обичаи“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

От общинската администрация изразиха благодарност към всички деца, учители и родители, които със своя труд и вдъхновение направиха празника по-цветен и емоционален за жителите и гостите на града.