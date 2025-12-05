Сподели close
Община Кюстендил отбеляза Международния ден на доброволеца с тържествена церемония, на която бяха отличени най-активните доброволци, предаде "Фокус“. Събитието беше организирано от Общинския съвет по наркотични вещества и Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта и събра десетки граждани, ученици и организации, допринесли за развитието на доброволческите инициативи през годината.

Церемонията започна с приветствие от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Той изрази своята признателност към всички доброволци и подчерта тяхната роля за общността.

"Вашият труд е безвъзмезден, но безценен. Вие сте хората, които застават там, където нуждата е най-голяма – без да питате защо, а с готовността да помогнете. През тази година доброволците отново доказаха силата на общността ни – при полските пожари, при ураганния смерч и при всяка нужда на нашите съграждани", каза кметът.

Кметът обърна специално внимание на изключителния жест на 150 самоорганизирали се доброволци, които след разрушителната стихия в края на лятото успяха само за около три часа да помогнат градът да се върне към нормалния си ритъм.

"Това беше пример за единство, гражданска активност и човечност, какъвто рядко се вижда. Нещо, което няма аналог“, подчерта инж. Атанасов.

Събитието завърши с връчване на отличия на най-активните доброволци, допринесли  за подобряване на живота в Кюстендил през цялата година.