Кюстендил ще отбележи официалния си празник – "Кюстендилска пролет“, с разнообразна празнична програма и концерти, предаде ФОКУС. Централният площад "Велбъжд“ ще събере жители и гости на града. Началото е от 11.00 часа, а водещ на събитието и изпълнител ще бъде кюстендилецът Кристиян Янкулов.

Държавният глава Илияна Йотова ще посети града по повод празника. В 11.25 часа президентът ще бъде посрещната от кмета инж. Огнян Атанасов пред сградата на общината.

Илияна Йотова ще приветства жителите и гостите на Кюстендил при отбелязването на празника, което започва 11.30 часа на площад "Велбъжд“.

След това ще се състои молебен за здраве и благоденствие. Предвидено е празнично шествие до лесопарк "Хисарлъка“. От 12:00 часа на площада ще се проведе концертът "Нови звуци на българския фолклор“ с участието на Ива Костадинова и Велислава Костадинова, Радостина Николова, както и Теодора Паланова и Иван Паланов.

Празничната програма ще продължи от 13:00 часа на сцена при Базиликата на Хисарлъка, където ще се изяви Мария Чакърдъкова.

Вечерният концерт започва в 19:00 часа отново на площад "Велбъжд“, като на сцената първи ще излязат музикантите от +359 РОК*78. В състава участват Тома Здравков, Етиен Леви, Оги Цолов, Йордан Стаменков, Стефан Стефанов и Николай Цветков.

Големият финал на празничния ден ще бъде концертът на Владимир Ампов – Графа, който ще представи свои популярни хитове и ще закрие празника с мащабно музикално шоу.

Събитието ежегодно привлича множество посетители и утвърждава Кюстендил като един от най-цветните и празнични градове в страната в началото на пролетта.