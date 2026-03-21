ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил отбелязва официалния си празник в присъствието на Илияна Йотова
© ФОКУС
Държавният глава Илияна Йотова ще посети града по повод празника. В 11.25 часа президентът ще бъде посрещната от кмета инж. Огнян Атанасов пред сградата на общината.
Илияна Йотова ще приветства жителите и гостите на Кюстендил при отбелязването на празника, което започва 11.30 часа на площад "Велбъжд“.
След това ще се състои молебен за здраве и благоденствие. Предвидено е празнично шествие до лесопарк "Хисарлъка“. От 12:00 часа на площада ще се проведе концертът "Нови звуци на българския фолклор“ с участието на Ива Костадинова и Велислава Костадинова, Радостина Николова, както и Теодора Паланова и Иван Паланов.
Празничната програма ще продължи от 13:00 часа на сцена при Базиликата на Хисарлъка, където ще се изяви Мария Чакърдъкова.
Вечерният концерт започва в 19:00 часа отново на площад "Велбъжд“, като на сцената първи ще излязат музикантите от +359 РОК*78. В състава участват Тома Здравков, Етиен Леви, Оги Цолов, Йордан Стаменков, Стефан Стефанов и Николай Цветков.
Големият финал на празничния ден ще бъде концертът на Владимир Ампов – Графа, който ще представи свои популярни хитове и ще закрие празника с мащабно музикално шоу.
Събитието ежегодно привлича множество посетители и утвърждава Кюстендил като един от най-цветните и празнични градове в страната в началото на пролетта.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.