Кюстендил отбелязва духовния си празник
Автор: Венцислав Илчев 07:10Коментари (0)86
© Фокус
виж галерията
Архив
На 15 август – Успение Богородично, Кюстендил отбелязва официалния си духовен празник, предаде "Фокус“. Градът празнува с молитва и благословен хляб по време на Културния форум "Панагия – Въздигане на хляба“.

По предложение на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов с благословията на Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил и с решение на Общински съвет Кюстендил,15 август е обявен за официален духовен празник на Община Кюстендил – ден, в който целият град въздига молитвен глас, прекланя се пред образа на Богородица и се обединява в едно духовно и културно цяло.

Негово Светейшество ще възглави патриаршеска Света литургия в храм "Успение Богородично“ в Кюстендил. От 8.00 часа в катедралния храм ще започне Празнична утреня, половин час по-късно ще бъде посрещнат Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил, а в 9.00 часа ще се отслужи Патриаршеска Света Литургия. От 12.30 часа в градинката пред Обредния дом ще има тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове.

Форумът "Панагия“ не е просто културно събитие – той е израз на живата връзка с православната вяра, с корените и духовните ни извори. Символът на хляба – свещен, споделен, благословен – отеква като молитва и свидетелство за съпричастност, за приемственост между поколенията, за красотата на българския дух и традиции.

От 11.00 часа в градинката пред Обредния дом ще бъде открито вдъхновяващо изложение на обредни хлябове, подготвени от читалищата на Община Кюстендил – пазителите на местната традиция и дух. Ще има работилници за месене на хляб с участието на млади хора и занаятчии.

Ще се състои и етнографско представяне на културното наследство, посветено на Света Богородица – за здраве и благоденствие на всички.

Школата "Новите майстори“ и ръководителят ѝ Евгени Серафимов ще увенчаят празника с най-голямата по размер шевица, сътворявана някога. 1200 квадратни метра от площад "Велбъжд" са изрисувани с непреходните елементи от везбената украса на старинната кюстендилска женска риза. Творбата ще бъде открита с впечатляващ пърформанс, пресътворяващ Жътвата на Майстора. В него участие ще вземат школата "Новите майстори“, трио "Идна“, танцова формация "Партньори“ и кюстендилските читалища.

В празничния концерт ще се представят формация "Фолкарт“, фолклорна група "Шевица“, фолклорна група "Гайтанче“ и акордеонен квартет "Фолкакорд“.

