Кюстендил отбелязва черна дата от историята си, предаде ФОКУС. Днес ще бъде почетена паметта на невинните жертви, загинали при една от най-трагичните страници в историята на града – бомбардировките на 6 април 1941 година, извършени от югославските военновъздушни сили по време на Втората световна война.

При въздушното нападение живота си губят 58 цивилни граждани, двама български и осем германски войници.

По повод годишнината, от 11.00 часа на "Братската могила“ в Траурния парк ще бъде отслужена панихида и ще бъдат положени цветя в памет на загиналите.

Във връзка с възпоменанието във фоайето на сградата на Община Кюстендил е подредена фотодокументална изложба, която представя повече информация за въздушното нападение и тежките последици от него.

Експозицията е реализирана от отдел "Култура и духовно развитие“ и отдел "Държавен архив“ – Кюстендил. Организатори на събитието са Община Кюстендил и Архиерейското наместничество в града.