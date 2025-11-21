ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил отбелязва Деня на християнското семейство с празничен концерт
Събитието е организирано от Софийска света митрополия – Архиерейско наместничество – Кюстендил, Община Кюстендил и читалище "Братство 1869“.
В концерта ще се включат ученици от Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“, Вокална формация "Неразделни“, Детски фолклорен ансамбъл "Трепетлика“, Смесеният църковен хор при храм "Свети великомъченик Димитър Солунски“ и други състави от града.
На 21 ноември Православната църква празнува Въведение Богородично – ден, който е утвърден и като Ден на християнското семейство и православната младеж. Според преданието на тази дата светите Йоаким и Ана въвели тригодишната Мария в Йерусалимския храм, изпълнявайки дадения преди нейното раждане обет да я посветят на Бога.
Това събитие се възприема като символ на чистота, вяра и отдаденост – добродетели, върху които се гради християнското семейство. Празникът напомня, че именно домът е първото място, където децата се учат на любов, милосърдие, трудолюбие, мир и целомъдрие.
Семейното посещение на храма на този ден подчертава духовната връзка между родители и деца и напомня за отговорността да се предаде живата традиция на Православието – основа, върху която векове наред се е крепял българският род.
