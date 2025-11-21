С празничен концерт Кюстендил ще отбележи Деня на православната християнска младеж и семейство, предаде. Проявата ще започне в 18.00 ч. в залата на Възрожденското училище.Събитието е организирано от Софийска света митрополия – Архиерейско наместничество – Кюстендил, Община Кюстендил и читалище "Братство 1869“.В концерта ще се включат ученици от Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“, Вокална формация "Неразделни“, Детски фолклорен ансамбъл "Трепетлика“, Смесеният църковен хор при храм "Свети великомъченик Димитър Солунски“ и други състави от града.На 21 ноември Православната църква празнува Въведение Богородично – ден, който е утвърден и като Ден на християнското семейство и православната младеж. Според преданието на тази дата светите Йоаким и Ана въвели тригодишната Мария в Йерусалимския храм, изпълнявайки дадения преди нейното раждане обет да я посветят на Бога.Това събитие се възприема като символ на чистота, вяра и отдаденост – добродетели, върху които се гради християнското семейство. Празникът напомня, че именно домът е първото място, където децата се учат на любов, милосърдие, трудолюбие, мир и целомъдрие.Семейното посещение на храма на този ден подчертава духовната връзка между родители и деца и напомня за отговорността да се предаде живата традиция на Православието – основа, върху която векове наред се е крепял българският род.