С юбилейна изложба под надслов "Пътникът“ Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще отбележи 130-ата годишнина от рождението на изтъкнатия представител на Кюстендилската школа – проф. Кирил Цонев. За ФОКУС от Галерията посочиха, че експозицията ще бъде открита днес, от 18:00 часа.

Публиката ще има възможност да види не само някои от най-емблематичните шедьоври на Кирил Цонев, но и множество етюди с маслени бои, графични творби и подготвителни рисунки, които се показват в такъв обем за първи път.

Кирил Цонев (1896–1961) е сочен за един от колосите на българското изобразително изкуство и основоположник на технологията на изящните изкуства у нас. Неговият житейски и творчески път преминава през художествените академии във Виена и Мюнхен, като оставя дълбока следа с работата си в Мексико и Куба, където се сближава с величия като Диего Ривера и Сикейрос.

Изследователите подчертават, че присъствието на проф. Цонев на тази Земя оставя траен отпечатък не само чрез живописта, но и чрез научната му и педагогическа дейност. Въпреки превратностите на времето, неговият силует остава непоклатим ориентир в културната ни история. Творбите му, наситени с могъща енергия и лирична деликатност, продължават да бъдат обект на интерес заради съвременното си звучене и екзотична чувствителност.

Юбилейната изложба е почит към паметта на художника и неговото прозрение за света, доказвайки, че Пътникът е вечен, докато го има Пътят.