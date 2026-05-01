Днес от 11:00 ч. в Кюстендил ще бъде тържествено отбелязан Международният ден на труда, съобщиха за ФОКУС организаторите на проявата. Събитието, организирано от синдикати и общественици, е посветено на паметта на видния местен композитор Георги Горанов – автор на музиката към емблематичния марш на труда "Дружна песен“.

Празничната програма ще започне с шествие от площад "Велбъжд“, което ще премине под съпровода на Професионалния духов оркестър. На централния площад ще прозвучи химнът на трудещите се, след което участниците ще се отправят към родната къща на композитора. Пред паметната плоча на Горанов ще бъде произнесено възпоменателно слово и ще бъдат положени цветя. В рамките на церемонията ще бъде изпълнена и вечната песен "Хубава си, моя горо“.

Георги Горанов е роден в Кюстендил през 1882 г. През 1900 г., той създава музиката за "Дружна песен“ по текст на Георги Кирков. За първи път творбата е изпълнена публично на градския площад на 24 май 1903 г. Талантливият композитор завършва земния си път едва на 23 години, покосен от туберкулоза, но оставя след себе си музикално наследство, което и до днес е символ на работническата солидарност и стремежа към социална справедливост.