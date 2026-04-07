Кюстендил отбеляза Световния ден на здравето – 7 април, с информационна кампания на централния площад "Велбъжд“, организирана от Регионалната здравна инспекция.

По думите на Кристина Ангелова, младши експерт в РЗИ – Кюстендил, инициативата цели да насърчи здравословния начин на живот, физическата активност и ограничаването на вредните навици. Пред ФОКУС тя посочи, че щавпанията е под мотото "Твоят избор днес е твоето здраве утре“.

В рамките на събитието бяха проведени демонстрации, свързани с вредите от тютюнопушенето, както и безплатни измервания на съдържанието на въглероден оксид в издишания въздух. За посетителите имаше и практически занимания и игри, насочени към здравословния начин на живот.

По повод празника кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов поздрави лекарите, медицинските специалисти и здравните работници, като изрази признателност за тяхната всеотдайност, професионализъм и грижа за човешкия живот.

Поздрав отправи и областният управител Кристиян Иванчов, който благодари на медиците за труда, човечността и отдадеността им, подчертавайки важната им роля за обществото и заявявайки подкрепа от страна на институциите.