|Кюстендил отбеляза 117 години независима България
Началото на програмата започна с издигане на българския трикольор, под звуците на "Мила Родино“, изпълнен от Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил. Последва рецитал на стихотворението "България, земя като една човешка длан“, изпълнен от малката Рая Кирилова.
В словото, посветено на една от най-светлите дати в националния календар, се каза, че с обявяването на Независимостта България затваря една страница от своята история – на прободена държава, но отворя нова на която с главни букви пише, че българският народ ще трябва да кове съдбата си със собствените си ръце. По този начин България се нарежда до равноправните европейски държави.
"Делят ни много години от този исторически акт, но не избледняват във времето онези решителност и дързост, с които васалната до тогава българска държава, потърси и спечели своето заслужено и равнопоставено място сред суверенните европейски държави. Обявяването на българската независимост не е просто формално юридическо действие. Този мащабен исторически акт не е плод на случайност. Зад него стоят внимателна подготовка и единодействие, дипломатическа ловкост и народната воля“, се посочи още в словото.
Почитта към героите на Независимостта беше засвидетелствана с полагане на венци и цветя на паметника "Булаир“. Почетен караул беше даден от членове на клуб "Традиция“ към читалище "Генерал Владимир Заимов“. По повод националния празник беше изнесен концерт от "Фолк-арт“ формация с ръководител Адела Харалампиева и танцова формация "Нова Генерация“ с хореограф Евгени Вучков.
Виж още:
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
