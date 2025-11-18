Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Кюстендил е договорила допълнително финансиране за саниране на многофамилни жилищни сгради. Това стана ясно по време на среща с представители на етажните собствености, която се проведе тази вечер в залата на Възрожденското училище, предаде репортер на "Фокус“. На събитието присъстваха кметът инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов и зам.-кметът Николай Дочев.

Кметът съобщи, че през последните по-малко от две години са финансирани 22 сгради по първия етап на Националния план за възстановяване и устойчивост, още 6 – по втория етап, както и 13 – по Териториалния план за справедлив преход. Общият резервен списък включва 30 сгради, които до момента не са получили финансиране.

"С радост мога да кажа, че Община Кюстендил успя да привлече финансиране и е една от малкото общини в България, на която ще се финансират всички резерви. Всички 30 блока ще се финансират“, заяви инж. Атанасов.

Той призова представителите на етажните собствености да бъдат активни и в кратки срокове да допълнят необходимите документи. Финансирането за санирането на сградите ще бъде 100%.