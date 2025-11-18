Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов и зам.-кметът Николай Дочев.
Кметът съобщи, че през последните по-малко от две години са финансирани 22 сгради по първия етап на Националния план за възстановяване и устойчивост, още 6 – по втория етап, както и 13 – по Териториалния план за справедлив преход. Общият резервен списък включва 30 сгради, които до момента не са получили финансиране.
"С радост мога да кажа, че Община Кюстендил успя да привлече финансиране и е една от малкото общини в България, на която ще се финансират всички резерви. Всички 30 блока ще се финансират“, заяви инж. Атанасов.
Той призова представителите на етажните собствености да бъдат активни и в кратки срокове да допълнят необходимите документи. Финансирането за санирането на сградите ще бъде 100%.
