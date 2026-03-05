ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил награди пазителите на маскарадната традиция
Отличията връчиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет Димитър Велинов и председателят на Народно читалище "Братство“ Иван Андонов – съорганизатор на фестивала. Специални награди бяха предоставени и от Регионалния исторически музей – Кюстендил и Центъра на занаятите – Кюстендил.
Кметът Огнян Атанасов благодари на всички участници, които с енергията и всеотдайността си са превърнали "Джамала“ в истински празник за жителите и гостите на града. По думите му фестивалът е живо доказателство, че българските традиции, обичаи и фолклор се пазят и предават с любов и отговорност.
Инж. Атанасов подчерта, че именно кюстендилските групи стоят в основата на създаването и утвърждаването на фестивала, благодарение на своята емоция, постоянство и отдаденост през годините. Той отправи благодарност и към групите от страната, които със своя колорит и обредни традиции са допринесли за богатата атмосфера на събитието.
Тази година отличените участници са близо 30. Паричните награди вече са преведени на победителите, а по време на церемонията те получиха плакети, фотоси и предметни награди – автентични кукерски маски, изработени от майстори от Кюстендилско.
Всяка от групите участва и в специална фотосесия, която запечата автентичния дух, внушителните костюми и магията на маскарадната традиция. Заснетите кадри ще останат като ценен спомен за участниците и архив за бъдещите издания на фестивала.
