|Кюстендил концентрира 44,1% от населението в областта
Общо населените места в областта са 182, от които 7 са градове, а 175 – села. Най-голям дял от населението е концентриран в община Кюстендил – 44,1% от всички жители в областта. Само в областния център Кюстендил живеят 34 334 души. Други 12 522 души живеят в селата. Населението на общината възлиза на 46 856 души.
Най-малобройна остава община Трекляно с 522 жители. На второ място по население е община Дупница, където в град Дупница живеят 26 370 души, а в селата – общо 9 560 души. Село Крайници, част от общината, продължава да бъде най-голямото село в областта с население от 1 646 души.
В община Бобов дол живеят общо 6 341 души, от които 4 023 са в града, а 2 318 – в селата. Община Бобошево има 2 206 жители, като 956 от тях живеят в града, а 1 250 – в околните села. В Кочериново населението е 3 923 души, от които 1 853 са в града и 2 070 – в селата.
Община Невестино има общо 1 689 жители, а Рила – 2 284 души, от които 1 951 живеят в общинския център и 333 в селата. В община Сапарева баня живеят 6 380 души – 3 405 в курортния град и 2 975 в околните населени места.
Според експертите, основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурата на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.
