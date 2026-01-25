Кюстендил предлага интересен пешеходен туристически маршрут за зимните месеци, предаде. Градът, съхранил богато културно-историческо и архитектурно наследство, кани своите посетители на разходка по следите на антична Пауталия и средновековния Велбъжд.Маршрутът започва от Регионалния исторически музей "Академик Йордан Иванов“. Първата спирка представя историята на Кюстендил от древността до края на XVII век. Археологическата и нумизматична експозиция в зала "Асклепий“ съхранява оригинални артефакти, открити в района на днешния град и неговите околности. Служителите на музея са не просто пазители на историята, но и отлични разказвачи, които с готовност въвеждат посетителите в богатото минало на града чрез увлекателни истории и любопитни факти.Обиколката продължава с Пауталийския асклепион, по-познат като Римските терми – най-старата и частично проучена баня в Кюстендил, датираща от началото на II век. Изградена върху минерални извори, тя е типичен пример за римски минерални терми и се разпростира на площ от над 3000 кв. м.На метри от античните терми се извисява средновековната отбранителна кула, известна като Пирговата кула – свидетелство за укрепителната система на средновековния Велбъжд.Следващата спирка е музейният комплекс "Св. Георги“ – една от най-старите запазени църкви в Югозападна България, датирана от XI–XII век. Храмът е изграден в т.нар. столичен тип – вписан кръст в квадрат, характерен за Константинопол и големите византийски градове.Маршрутът продължава с късноантичната и средновековна крепост "Хисарлъка“, издигната на едноименния хълм край Кюстендил в края на IV – началото на V век. Със своите 14 кули, масивни крепостни стени и стратегическо разположение, тя е изпълнявала ролята на важен отбранителен център по времето на Първата и Втората българска държава.Последната спирка от маршрута е църквата "Св. Никола“ в село Слокощица – допълнителна възможност за желаещите да се докоснат до още един ценен културно-исторически паметник. Храмът е изграден през XVI век от ломени камъни и тухли и представлява малка еднокорабна църква с полукръгла апсида.