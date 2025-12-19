Огнян Атанасов по време на среща с представители на най-изявените маскарадни групи от кюстендилските села.
По думите на кмета журито и тази година ще бъде съставено от етнолози от Българската академия на науките, без участие на местни представители. Наградният фонд включва 5 000 лева за първо място, 3 000 лева за второ място и 1 500 лева за трето място. През тази година ще бъдат връчени и индивидуални и специфични награди, каквито не е имало в предишните издания на фестивала.
Съгласно регламента участващите групи трябва да представят автентична за своя регион или населено място традиция на кукерски и сурвакарски игри. Изпълненията следва да включват елементи от местната обредна култура, словесен, музикален и пластичен диалект, типични персонажи, традиционни маски и облекло. Всяка група трябва да бъде готова поне един час преди обявения час за участие и ще разполага с 20 минути, за да представи своето изпълнение.
Кметът инж. Огнян Атанасов обяви още, че на 27 декември от 12.00 часа на площад "Велбъжд“ ще се състои традиционно кукерско шествие с участието на местни групи. Шествието ще тръгне от Общинския драматичен театър, а около коледната елха на площада кукерите ще направят демонстрации.
