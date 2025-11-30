В Кюстендил отново се случва магия. На площад "Велбъжд“ започна изграждането на уникалната коледна елха — жива творба, която обещава да се превърне в емблема не само на града, но и на България, предаде. Върху 12-метрова конструкция внимателно се подреждат елови клонки, добити при санитарна сеч, а всеки детайл оживява под ръцете на художника Евгени Серафимов — творец, известен със смелите си идеи и способността си да превръща пространството в изкуство.Тази година коледното дърво на Кюстендил ще бъде единствено по рода си. По него се монтират светещи трапецовидни пана, вдъхновени от монументалната шевица на площад "Велбъжд“ — символи, които преплитат древността с модерното, традицията с надеждата. Всеки светещ елемент прилича на бродирана молитва — за светлина, за ново начало, за по-добри дни.В сърцето на композицията блести и един от най-древните кюстендилски символи — "цъфналото клонче“. Стилизирано върху паната, то носи послание за живот, плодородие и силата на рода. Този мотив, познат от стари времена, се смята за закрилник — пазител на здравето и благоденствието. А под светлината на елхата той засиява като обещание за устойчивост, възраждане и вечна пролет в човешките сърца.Коледните светлини в Кюстендил ще бъдат запалени на 6 декември – Никулден, точно в 17.30 часа. Тогава ще отвори врати и Коледният базар, а празничната атмосфера ще бъде допълнена от Професионалния духов оркестър – Кюстендил и фолклорни състави от общината.Елхата на Кюстендил не просто ще грее — тя ще разказва история. История за наследство, надежда и силата на общността да превръща традицията в изкуство, а светлината — в празник.