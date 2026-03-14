Кюстендил избира пролетната си девойка
Шест десетилетия традиция превръщат конкурса в своеобразен празник на младостта, надеждата и новото начало. Тази година 14 кюстендилски девойки ще се представят пред публиката и журито в конкурса за титлата "Девойка Кюстендилска пролет“. Началото на празничния спектакъл е от 19.00 часа.
Конкурсът има особено място в културния живот на Кюстендил. Първото му издание е проведено през 1966 година и оттогава той неизменно събира жители и гости на града в очакване на избора на девойката, която ще олицетворява пролетта, младостта и красотата на Кюстендил. Любопитен факт е, че това е първият конкурс за красота в България, в който участничките дефилират в народни носии – традиция, която се пази и до днес.
Водещ на вечерта ще бъде харизматичният Драгомир Драганов, който ще поведе публиката през магията на спектакъла, съчетаващ традиция и модерност.
Празничната програма обещава истински празник за сетивата. На сцената ще излезе един от най-впечатляващите гласове на съвременната българска музика – Михаела Маринова. Към нея ще се присъединят и талантливи изпълнители от Кюстендил – Симона Петрова – Мона, Петя Миленова, Александра Борисова, трио "Идна“, Танцов ансамбъл "Осогово“ и Вокална група "Калпазани“.
А в края на празничната вечер Кюстендил ще посрещне своята нова пролет – девойката, която ще стане символ на младостта, красотата и надеждата на града.
