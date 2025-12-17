Община Кюстендил организира престижната годишна класация, която отличава спортистите с най-високи постижения през изминалата година, предаде. Събитието, очаквано с голям интерес от спортната общественост, ще се състои в голямата зала на Общинския драматичен театър, като началото е от 18.30 часа.Вечерта ще бъде посветена на таланта, постоянството и победите на кюстендилските спортисти, както и на хората зад техните успехи – треньорите и спортните деятели, които с всеотдайност и професионализъм допринасят за развитието на спорта в общината.За публиката е подготвена специална програма, включваща демонстрации, тържествено награждаване и емоционални моменти, в които ще бъдат отличени най-успешните спортисти. Класирането е на база постиженията на спортистите в международни състезания, световни и европейски първенства, държавни първенства и национални купи, както и в други значими турнири и събития.