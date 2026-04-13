Кюстендил се превръща в сцена на съпричастност и надежда с благотворителна инициатива в подкрепа на Бенджи. Това съобщиха за ФОКУС от Община Кюстендил. Събитието ще се проведе на площад "Велбъжд“, където жители и гости на града ще се обединят около каузата.
Началото ще бъде поставено с концерт на народната певица Румяна Попова, която ще даде емоционален старт на инициативата. След това, от 12.30 часа, десетки участници ще се хванат ръка за ръка на благотворително великденско хоро.
В инициативата ще се включат и танцови състави от общината, които със своето участие ще покажат силата на единството и подкрепата. Българските ритми ще се превърнат в символ на надеждата и съпричастността.
Всеки желаещ може да се включи в каузата чрез закупуване на благотворителен стикер на стойност 1 евро. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на Бенджи.
Събитието преминава под мотото "Ние сме Бенджи“ и цели да обедини хората в духа на Великден – с вяра, доброта и взаимопомощ.
