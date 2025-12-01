Огнян Атанасов, предаде репортер на "Фокус“. Днес бе дадено началото на строително-монтажните дейности, които са част от трансграничен проект с Република Северна Македония.
Градинката в района на кооперативния пазар ще бъде изцяло преобразена в рамките на 180 дни. Проектът, озаглавен "Градско озеленяване за по-чист въздух“, се реализира с водещ партньор Община Кюстендил, в сътрудничество с Община Куманово и Центъра за развитие на Трети североизточен регион от Република Северна Македония.
"В Кюстендил предстои интервенция в парка, който беше забравен с десетилетия. Той се намира при кооперативния пазар на града. В цялата зона ще бъдат изцяло обновени зелените площи. Ще бъдат изградени цветни зони – над 2 000 цветя и храсти ще бъдат засадени тук. Предвижда се и изграждане на система за капково напояване на всички зелени и цветни площи“, заяви инж. Огнян Атанасов.
По думите му в района на парка се намира и скулптурна композиция, посветена на историята на Кюстендил, която също ще бъде обновена. Проектът включва и поставянето на ново парково обзавеждане.
