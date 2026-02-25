Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Кюстендил и Крива Паланка ще започнат процедура по побратимяване. Това съобщи кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на откриването на информационния център от европейската мрежа Europe Direct в НЧ "Братство 1869“, предаде репортер на ФОКУС.

По думите му предстои подписването на меморандум за сътрудничество между двете общини, който ще постави основата на по-тясно партньорство в различни сфери. Подготвя се и съвместно заседание на двата общински съвета с цел засилване на връзките и диалога между представителите на местната власт.

Кметът подчерта, че съществен принос за задълбочаването на отношенията има международният фестивал "Acting Europe – Театър без граници“, организиран през миналата година с подкрепата на Представителство на Европейската комисия в България. Събитието събра водещи театрални формации от България, Сърбия и Република Северна Македония и постави основа за по-активно културно сътрудничество в региона.

Предстои конкретните стъпки по побратимяването да бъдат разгледани и утвърдени от съответните общински съвети.