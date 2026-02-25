Огнян Атанасов по време на откриването на информационния център от европейската мрежа Europe Direct в НЧ "Братство 1869“, предаде репортер на ФОКУС.
По думите му предстои подписването на меморандум за сътрудничество между двете общини, който ще постави основата на по-тясно партньорство в различни сфери. Подготвя се и съвместно заседание на двата общински съвета с цел засилване на връзките и диалога между представителите на местната власт.
Кметът подчерта, че съществен принос за задълбочаването на отношенията има международният фестивал "Acting Europe – Театър без граници“, организиран през миналата година с подкрепата на Представителство на Европейската комисия в България. Събитието събра водещи театрални формации от България, Сърбия и Република Северна Македония и постави основа за по-активно културно сътрудничество в региона.
Предстои конкретните стъпки по побратимяването да бъдат разгледани и утвърдени от съответните общински съвети.
