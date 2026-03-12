заседание на общинските съвети на Кюстендил и Крива Паланка се проведе в Кюстендил, предаде ФОКУС. Във форума участваха общинските съветници от двете гранични общини, председателите на местните парламенти, както и кметовете на двата града.
В заседанието се включиха председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, председателят на Общинския съвет в Крива Паланка Миле Трайковски, кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и кметът на Крива Паланка Сашко Митовски.
Заседанието беше открито от Димитър Велинов, който приветства гостите и изрази благодарност за доброто сътрудничество между двете общини и за взаимната подкрепа между жителите от двете страни на границата.
"Днес отваряме нова глава в отношенията между два близки града – Крива Паланка и Кюстендил“, заяви председателят на Общинския съвет в Крива Паланка Миле Трайковски. По думите му инициативата за по-тясно сътрудничество е важна стъпка към изграждане на политика на доверие, разбиране и добросъседство. "Това, което правим днес на местно ниво, нека бъде пример за това как трябва да се изграждат отношенията между нашите държави – чрез свързване на хората и отваряне на нови перспективи“, допълни той.
Кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов също приветства участниците и подчерта значението на добросъседските отношения между двете общини. "Ние сме две общини, които ги дели граница, но ги свързват хората и техните отношения. Това е пример за приятелство и добросъседство и добър пример за политиците на по-високо ниво“, заяви той. Атанасов отбеляза, че Кюстендил и Крива Паланка вече са партньори в редица трансгранични проекти, които подобряват условията на живот на хората от двете страни на границата. По думите му се работи и по създаването на общ туристически продукт, който да насърчи посещенията между двата града.
Кметът на Крива Паланка Сашко Митовски подчерта, че срещата е силен знак за сближаване между двата града и двата народа. "Нека този момент бъде символ на приятелство, уважение и обща работа между нашите народи“, заяви той. Според него днешният ден е израз на политическа зрялост и визия, при която границите не се възприемат като линия на разделение, а като възможност за развитие и обща перспектива. Митовски изтъкна, че още от началото на съвместната работа с кмета на Кюстендил е имало готовност за открит диалог, взаимно уважение и общи усилия в интерес на гражданите.
По време на срещата беше обсъден потенциалът за развитие на сътрудничеството между двете общини в области като икономика, туризъм, образование, културен обмен и трансгранични проекти. Представена беше и информация за текущи инициативи, насочени към развитието на региона и подобряване на свързаността между двете съседни общини.
В рамките на заседанието беше разгледана и възможността за предприемане на нови съвместни инициативи и подготовка на актове за по-тясно институционално сътрудничество между общините Кюстендил и Крива Паланка.
След края на срещата общинските съветници посетиха местността Хисарлъка, където се реализира съвместният проект за изграждане на приключенски въжен парк – част от инициативите за развитие на трансграничния туризъм между двата града.
Въженият парк е част от проекта "Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино“, финансиран по програмата Interreg VI-A IPA България – Северна Македония 2021–2027. Основната му цел е да развие туристическия потенциал на региона и да създаде нови туристически продукти, които да привличат повече посетители от двете страни на границата.
