Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги

© Фокус Архив Общините Кюстендил и Босилеград ще кандидатстват с общ проект за разработване и предоставяне на услуги от общ интерес в рамките на Териториалната стратегия на програмата Интеррег VI-A България - Сърбия 2021-2027, предаде "Фокус“. Основната цел на поканата е да се преодолеят териториалните и социалноикономическите различия по отношение на обхвата, достъпността и качеството на услугите от общ интерес.



Проектът е насочен към закупуване и доставка на специализирана техника. За двете общини ще бъде доставена по една многофункционална машина, оборудвана с прикачен инвентар и техниката ще може да се използва както при зимни условия - почистване на сняг и лед, така и при летни дейности - поддръжка на зелени площи, косене, почистване.



Предвидено е внедряване на дигитално приложение "Snow Mар" - мобилна и уеб базирана платформа за мониторинг на комуналните услуги, чрез която работещите екипи ще отбелязват извършените дейности в реално време, а гражданите ще могат да подават сигнали.



Проектът включа обучения за оператори и служители за работа с новата техника и дигиталната система, организиране на съвместен трансграничен семинар за обмен на добри практики, изготвяне на съвместен наръчник за устойчиви комунални услуги - включващ препоръки за използване на екологосъобразни методи, оптимизация на ресурсите и общи стандарти за трансграничния регион.