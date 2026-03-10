ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил е с нов зам.-областен управител
Новият заместник областен управител Георги Георгиев е роден през 1967 г. в Кюстендил. Той е семеен, с едно дете, и е завършил специалност "Икономика и управление на труда“ в Университет за национално и световно стопанство. Работил е в Бюрото по труда в Кюстендил и дълги години в банковия сектор. През последните две десетилетия развива частен бизнес, като от пет години се занимава с производство на гъби и има фабрика в Смолян.
Георгиев заяви, че основният приоритет в работата му ще бъде подготовката и провеждането на честни и прозрачни избори, както и усилията за възстановяване на доверието на гражданите в изборния процес.
