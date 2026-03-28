В Кюстендил се провежда шахматният фестивал "Осогово“, предаде. Мястото на събитието е конферентната зала на Регионален исторически музей. Организатор е шахматен клуб "Ан Пасан“.Целта е популяризирането на шахмата сред деца, младежи и любители от региона, както и насърчаване на сътрудничеството между Община Кюстендил и Община Крива Паланка.Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри второто издание на шахматния фестивал. В своето обръщение кметът поздрави организаторите за инициативата и подчерта значението на шахмата като игра, която развива логическо мислене, концентрация и стратегическо планиране. Той пожела успех на всички участници и изрази увереност, че фестивалът ще продължи да се утвърждава като значимо събитие в културния и спортен календар на общината.В рамките на събитието се провежда и шахматен турнир по блиц, който събра участници от различни възрастови групи и предизвика сериозен интерес сред почитателите на играта.