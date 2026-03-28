ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил е домакин на шахматен фестивал
© ФОКУС
Целта е популяризирането на шахмата сред деца, младежи и любители от региона, както и насърчаване на сътрудничеството между Община Кюстендил и Община Крива Паланка.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри второто издание на шахматния фестивал. В своето обръщение кметът поздрави организаторите за инициативата и подчерта значението на шахмата като игра, която развива логическо мислене, концентрация и стратегическо планиране. Той пожела успех на всички участници и изрази увереност, че фестивалът ще продължи да се утвърждава като значимо събитие в културния и спортен календар на общината.
В рамките на събитието се провежда и шахматен турнир по блиц, който събра участници от различни възрастови групи и предизвика сериозен интерес сред почитателите на играта.
/
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
19:58 / 27.03.2026
14:54 / 27.03.2026
13:57 / 27.03.2026
13:31 / 27.03.2026
15:06 / 27.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.