ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил дава начало на конкурса "Коледа е, стават чудеса"
© Фокус
В конкурса могат да участват деца от I до XII клас, разделени в три възрастови групи, а за участниците със специални образователни потребности са предвидени две отделни категории. Надпреварата обхваща три основни направления.
Първото е народното приложно изкуство, в което учениците могат да представят свои изделия като кукли – коледари и сурвакари, кукерски маски, сурвакници, декоративни пана, тъкани и керамика.
Второто направление е изобразителното изкуство, като творбите трябва да бъдат посветени на традиционните обичаи в периода от Коледа до Васильовден. Участниците могат да изпратят до две рисунки, формат 35/50 см, без паспарту и в техника по избор.
Третото направление е литературното творчество на тема "Коледа е, стават чудеса“, където се приемат стихотворения, приказки, разкази, а за най-големите – и есета с максимален обем до три страници. Творбите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.
Всички участници трябва да приложат към работите си трите си имена, възраст, клас, училище и ръководител, както и адрес и телефон за контакт.
Крайният срок за изпращане на творбите е 10 декември 2025 г. Те се приемат на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов“ № 7, Обединен детски комплекс. Отличените участници ще получат първа, втора и трета награда, грамоти и поощрителни отличия. Класирането ще бъде публикувано на 16 декември на сайта и фейсбук страницата на ОДК – Кюстендил.
Официалната церемония по награждаването ще се състои на 18 декември 2025 г. от 17.30 ч. в Парк-хотел "Кюстендил“. Два дни по-късно, на 20 декември от 11.00 ч., на площад "Велбъжд“ ще бъде организиран благотворителен Коледен базар с отличените произведения от конкурса "Коледа е, стават чудеса“ и от конкурса "Кюстендил – това е моят град“.
Конкурсът е част от Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.
Още по темата
/
Цените за Нова година 2026: 7200 лева за Малдиви, 1400 за Гърция или 4000 лева за курортите у нас
10.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.