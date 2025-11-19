Обединен детски комплекс – Кюстендил стартира тазгодишното издание на общинския конкурс за детско творчество "Коледа е, стават чудеса 2025“, предаде. Инициативата цели да съхрани българските народни традиции и да стимулира интереса на учениците към народното приложно изкуство, изобразителното и литературното творчество.В конкурса могат да участват деца от I до XII клас, разделени в три възрастови групи, а за участниците със специални образователни потребности са предвидени две отделни категории. Надпреварата обхваща три основни направления.Първото е народното приложно изкуство, в което учениците могат да представят свои изделия като кукли – коледари и сурвакари, кукерски маски, сурвакници, декоративни пана, тъкани и керамика.Второто направление е изобразителното изкуство, като творбите трябва да бъдат посветени на традиционните обичаи в периода от Коледа до Васильовден. Участниците могат да изпратят до две рисунки, формат 35/50 см, без паспарту и в техника по избор.Третото направление е литературното творчество на тема "Коледа е, стават чудеса“, където се приемат стихотворения, приказки, разкази, а за най-големите – и есета с максимален обем до три страници. Творбите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.Всички участници трябва да приложат към работите си трите си имена, възраст, клас, училище и ръководител, както и адрес и телефон за контакт.Крайният срок за изпращане на творбите е 10 декември 2025 г. Те се приемат на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов“ № 7, Обединен детски комплекс. Отличените участници ще получат първа, втора и трета награда, грамоти и поощрителни отличия. Класирането ще бъде публикувано на 16 декември на сайта и фейсбук страницата на ОДК – Кюстендил.Официалната церемония по награждаването ще се състои на 18 декември 2025 г. от 17.30 ч. в Парк-хотел "Кюстендил“. Два дни по-късно, на 20 декември от 11.00 ч., на площад "Велбъжд“ ще бъде организиран благотворителен Коледен базар с отличените произведения от конкурса "Коледа е, стават чудеса“ и от конкурса "Кюстендил – това е моят град“.Конкурсът е част от Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.