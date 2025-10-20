Новини
Кюстендил чества професията, движеща информираното общество
Автор: Венцислав Илчев 16:13Коментари (0)45
© Фокус
В Кюстендил тържествено бе отбелязан Световният ден на статистиката, който в България е и професионален празник на служителите от отдел "Статистически изследвания“, предаде репортер на "Фокус“. Специални гости на събитието бяха възпитаници на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев“ – млади хора, които изучават статистиката като част от профилираното си обучение.

Гимназистите бяха посрещнати от началника на отдела Ивелина Иванова – Тамакярска, която заедно със свои колеги ги въведе в света на статистиката – науката, която събира, анализира и представя данни за обществото и икономиката.

"Години, започнали с първите въведени ръчно данни, а днес – вече сме с високотехнологична статистика и модерни методи на отчитане. През всички тези години са полагани усилия за усъвършенстване на дейността, за да заслужим своето достойно място в европейската и световната статистическа система. НСИ не е просто държавна администрация и тези 145 години не са просто число, а символ на устойчивост“, подчерта Иванова – Тамакярска.

Събитието премина с образователен фокус и представяне на експозиция с авторски пана, отразяващи развитието на статистиката в България и нейната роля в социално-икономическия живот.

Беше напомнено, че 20 октомври е ден, в който светът отдава признание на значението на статистиката за развитието на обществото, планирането на политики и вземането на информирани решения. Празникът се чества по инициатива на ООН на всеки пет години, а в България е утвърден и като професионален празник за работещите в системата на официалната статистика.

През 2025 година Световният ден на статистиката ще се проведе под мотото: "Промяна чрез качествена статистика и данни за всички“, като се акцентира върху глобалните предизвикателства и приоритети пред статистическата наука.

Срещата отбеляза и значима годишнина – 145 години от създаването на официалната статистика в България, поставено с учредяването на първата институция през 1880 г. под името "Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите“.

В рамките на презентацията учениците получиха и обобщена информация за ключови демографски и социални процеси в страната за 2024 година. Всеки ден в България се раждат 146 бебета, сключват се 57 брака, 24 двойки се разделят, 276 души умират, 143 души пристигат да живеят в страната, а 36 заминават в чужбина.

Особен интерес предизвикаха и данните за ползването на интернет: 71,4% от хората използват интернет за телефонни и видеоразговори, 65% участват в социални мрежи, 64,9% обменят съобщения в реално време, 61,9% търсят информация за стоки и услуги, над половината българи четат онлайн новини, 48,3% изпращат и получават имейли, а много потребители използват мрежата за здравна информация и онлайн банкиране.

Целта на срещата беше да запознае подрастващите по достъпен начин с ролята на статистиката в ежедневния живот, но и да подчертае нейната роля като източник на знание, инструмент за прозрачност и фактор за устойчиво развитие. Инициативата в Кюстендил цели да насърчи интереса към статистическата наука и да покаже как чрез данни можем да разбираме по-добре процесите в обществото и да вземаме по-информирани решения.






