Кюстендил чества Освобождението си
На ритуалната площадка пред монумента на Ильо войвода ще бъде произнесено слово, посветено на събитията, довели до Освобождението на Кюстендил. Паметта на загиналите за свободата ще бъде почетена с едноминутно мълчание, след което ще бъдат положени венци и цветя.
В празничния ден къща музей "Ильо войвода“ ще бъде отворена за посетители със свободен вход до 16.00 часа. Посетителите ще могат да разгледат експозицията "Националноосвободителните борби на населението от Кюстендилския край“.
От 14.00 часа до 17.00 часа в специализирания детски кът на Регионален исторически музей – Кюстендил ще се проведе музейна работилница за деца на тема "Освободителите на Кюстендил“.
От 18.00 часа в залата на читалище "Пробуда 1961“ – Кюстендил читалище "Братство 1869“ организира представяне на презентация, посветена на годишнината, както и концерт с участието на местни състави и изпълнители.
Кулминацията на честванията ще бъде на 31 януари от 12.00 часа пред къща музей "Ильо войвода“, където над 100 участници от Национално дружество "Традиция“ от 10 града в страната и местни фолклорни състави ще се включат в историческа възстановка. Ще бъдат пресъздадени моменти от националноосвободителните борби и събитията от края на януари 1878 година.
С решение на Общински съвет – Кюстендил от 2009 година, 29 януари е обявен за официален празник на града.
