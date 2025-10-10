© Фокус Община Кюстендил е водещ партньор в две концепции за интегрирани териториални инвестиции. Това съобщи на пресконференция кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, предаде репортер на "Фокус“. Те са преминали етапа на оценка за административно съответствие и допустимост и предстои тяхното публично обсъждане. Предвидените дейности ще се изпълняват на територията на общините Кюстендил, Благоевград, Невестино, Трекляно, Бобошево, Кочериново и Симитли.



"Съобразили сме се с допустимите направления за кандидатстване. При втората покана беше даден приоритет на дейности, които не са изпълнени по време на първата покана“, каза кметът на Кюстендил.



Общината кандидатства по ос за енергийна ефективност. Стойността е 10 млн. лева. Десет многофамилни жилищни сгради са заявили интерес и са готови да имат съфинансиране. Кметът посочи, че към момента има 41 жилищни блока, които реализират дейности по енергийна ефективност, а тези 10 сгради са допълнителни.



Втората ос е за ремонт на Езиковата гимназия – покрив и фасади. Включена е дейност по здравната инфраструктура – мобилни здравни звена за профилактика и информационни дейности сред уязвимите групи. "Имаме инвестиции в социалната инфраструктура. Надявам се проектът да бъде одобрен. По него ще направим основен ремонт на блока "Бор“, който е изцяло общинска собственост и условията не са много добри за живеене. По него ще довършим два нови блока със социални жилища“, допълни инж. Атанасов.



В първата концепция е включено изграждането на високотехнологична лаборатория в областта на растениевъдството в Института по земеделие. Отделено има и проект за създаване и приобщаване на в толерантна и устойчива образователна среда. Втората дейност е подобряване на качеството и съответствие на системите за образование, съответстващи на изискванията на пазара на труда. Има и мерки за превенция на риска от наводнения. Планирани са инвестиции в човешките ресурси.



Втората концепция касае модернизация на физкултурния салон на Спортното училище и откритата спортна площадка.



"Надявам се концепциите да бъдат одобрени, защото са изключително важни за развитието и интегрирания характер на целия Югозападен регион“, каза инж. Атанасов.



