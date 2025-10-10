ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендил чака одобрение за големи проекти
"Съобразили сме се с допустимите направления за кандидатстване. При втората покана беше даден приоритет на дейности, които не са изпълнени по време на първата покана“, каза кметът на Кюстендил.
Общината кандидатства по ос за енергийна ефективност. Стойността е 10 млн. лева. Десет многофамилни жилищни сгради са заявили интерес и са готови да имат съфинансиране. Кметът посочи, че към момента има 41 жилищни блока, които реализират дейности по енергийна ефективност, а тези 10 сгради са допълнителни.
Втората ос е за ремонт на Езиковата гимназия – покрив и фасади. Включена е дейност по здравната инфраструктура – мобилни здравни звена за профилактика и информационни дейности сред уязвимите групи. "Имаме инвестиции в социалната инфраструктура. Надявам се проектът да бъде одобрен. По него ще направим основен ремонт на блока "Бор“, който е изцяло общинска собственост и условията не са много добри за живеене. По него ще довършим два нови блока със социални жилища“, допълни инж. Атанасов.
В първата концепция е включено изграждането на високотехнологична лаборатория в областта на растениевъдството в Института по земеделие. Отделено има и проект за създаване и приобщаване на в толерантна и устойчива образователна среда. Втората дейност е подобряване на качеството и съответствие на системите за образование, съответстващи на изискванията на пазара на труда. Има и мерки за превенция на риска от наводнения. Планирани са инвестиции в човешките ресурси.
Втората концепция касае модернизация на физкултурния салон на Спортното училище и откритата спортна площадка.
"Надявам се концепциите да бъдат одобрени, защото са изключително важни за развитието и интегрирания характер на целия Югозападен регион“, каза инж. Атанасов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: