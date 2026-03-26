Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, Кюстендилската търговско-промишлена палата и Община Кюстендил организират тържествена церемония в знак на благодарност за оказаната финансова подкрепа при закупуването на имота на фамилия Яглеви в село Шишковци, предаде. Събитието е насрочено за днес от 17.30 часа в галерията на Майстора.По време на церемонията ще бъдат връчени благодарствени адреси на дарителите и на всички, допринесли за реализирането на инициативата. Входът е с покани.Придобиването на къщата на фамилия Яглеви, в която българският художник Владимир Димитров – Майстора е пребивавал и творил в продължение на осем години, се определя като важна стъпка към съхраняването на паметта за твореца и развитието на региона.Финансирането на проекта е осъществено чрез съвместни усилия на Община Кюстендил, Художествената галерия и дарителска кампания, инициирана от Кюстендилската търговско-промишлена палата.Целта е имотът да бъде интегриран с вече съществуващата къща музей на Майстора в село Шишковци и прилежащите пространства в цялостен културно-исторически и етнографски комплекс, който да представя автентичната среда, в която творецът е живял и създавал своето изкуство.Като част от развитието на комплекса се предвижда откриване на арт кафе в къщата музей, както и бъдещо преобразяване на сградата на гара Шишковци в музей с експозиции, свързани с нейната история, транспортна функция и овощарството като традиционен поминък в региона.С придобиването на къщата се гарантира запазването ѝ в автентичен вид и съхраняването на паметта за живота и творчеството на Владимир Димитров – Майстора. Инициативата ще създаде нови възможности за културен туризъм и ще затвърди ролята на галерията като водещ културен институт.