В навечерието на 100-годишнината от построяването на Яглевата къща, Община Кюстендил предостави емблематичния дом на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил. Така още една важна страница от духовното наследство на Кюстендил получава нов живот.

"Това е исторически момент за галерията и за Община Кюстендил. С огромно вълнение предавам ключовете на Яглевата къща на директора на галерията Валентин Господинов, който ще има честта да я реставрира и да я превърне в музей – така, както се случи с основната къща музей на Майстора в Шишковци. Това е част от културния комплекс, който ще изградим заедно с гарата и къщата музей. Убеден съм, че този проект ще даде силен тласък на културния туризъм както в селото, така и в община Кюстендил“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Яглевата къща е купена със средства на Община Кюстендил, със средства на Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“, както и със средства на членове на Кюстендилска търговско-промишлена палата – още едно доказателство, че когато институции и общество действат заедно, културната памет може да бъде съхранена.

"Купуваме история и аз гарантирам, че летописът на тази къща няма да бъде прекъснат“, каза Валентин Господинов.

Владимир Димитров- Майстора е живял в Яглевата къща близо осем години – период, който изследователите определят като един от най-плодотворните в творчеството му в село Шишковци.

"Това е значима част от живота и работата на Майстора. Радвам се, че тази къща няма да се превърне в къща за гости, а ще запази своята духовна мисия. Тя ще стане естествено продължение на местата, в които художникът е живял и творил“, допълни директорът на галерията.