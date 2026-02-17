Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Вчера в 09:31 часа е получен сигнал за пожар в къща в грaд Симитли. Погасен e от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград.

Изгоряла е покривна конструкция, сушилня, пералня, телевизор, легла. Причината за пожара и стойността на нанесените щети са в процес на установяване.