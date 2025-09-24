ЗАРЕЖДАНЕ...
|Къпят "голите жени" в Кюстендил
Мостът над река Банщица е изграден през 1909 година по проект на архитект Рудолф Фишер, свързвайки железопътната гара с централната градска част.
През 1969 година инженерното съоръжение е преустроено и разширено със стоманобетонна конструкция. Тогава се появяват и четирите скулптури на голи женски фигури, изваяни от бял врачански камък, с автор скулпторът Любен Димитров.
Всяка от скулптурите е алегорично изображение, представящо плодородието, природната сила, женската енергия и борбения дух. В ръцете си каменните жени държат ябълка, автомат, меч и тас за баня.
Железният мост, известен и като "Мостът с голите жени“, е една от най-отличителните и фотографирани забележителности в Кюстендил.
