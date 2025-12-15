С богата и пъстра културна програма Кюстендил посреща предстоящите дни, изпълнени с музика, театър, изобразително изкуство и празнично настроение, предаде. Началото на културния маратон поставя читалище "Братство“ с концерта "Шедьоври на класическата музика“. Възпитаниците на Детската музикална школа ще зарадват публиката от 18.00 часа в залата на читалище "Пробуда“.Ден по-късно, от 18.30 часа в същото читалище, ще бъде представен спектакълът "Да измислим приказка“ по пиесата на Нина Стойкова "Трите братчета прасенца“. Постановката на детската театрална школа обещава вълшебни емоции за най-малките. На 17 декември от 17.30 часа в читалище "Пробуда“ ще се състои и празничен концерт с участието на класа по народно пеене и Фолк арт формация.В периода от 16 до 19 декември в залата на Възрожденското училище ще бъде представена обичаната постановка на театър "Буратини“ – "Тримата снежковци“. На 17 декември Пирговата кула ще се превърне в пространство за изкуство с откриването на коледна изложба на Николай Тихолов. Събитието е организирано от Регионалния исторически музей и започва от 17.30 часа.На 18 декември културният календар предлага три паралелни събития, всички с начален час 17.30. В читалище "Пробуда“ ще бъде открита изложбата "Коледни трепети“ на класа по изобразително изкуство към читалище "Братство“. В Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде представена годишната изложба на кюстендилските художници, а в конферентната зала на парк-хотел "Кюстендил“ ще се състои официалната церемония по награждаване на отличените участници в общинския конкурс за детско творчество "Коледа е, стават чудеса“.На 19 декември програмата продължава с представление на театър "Зазу“ в залата на читалище "Пробуда“ от 13.30 часа, а вечерта, от 18.00 часа, ще прозвучи концертът "Свята Коледа“ с участието на класовете по пеене и пиано към читалище "Братство“. По същото време в галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде открита самостоятелната изложба на Божидара Василева "Ангелите на Божидара“.На 20 декември празничното настроение ще завладее центъра на града с инициативата "Приказната Коледа на Кюстендил“. На площад "Велбъжд“ ще се проведат благотворителен базар, коледни анимации и работилници, празничен концерт на Професионалния духов оркестър и коледен фолклорен концерт "От Игнажден до Сурва“.Същия ден коледни концерти ще се състоят и в село Катрище, както и в читалище "Искра“ в Кюстендил. Празничната програма за седмицата ще завърши на 22 декември с благотворителен базар в двора на училището в село Слокощица, който ще обедини местната общност около каузата на доброто.