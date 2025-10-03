ЗАРЕЖДАНЕ...
|Културен октомври с богата програма в Кюстендилската библиотека
Месецът започва с обучение по медийна грамотност за хора над 50-годишна възраст. То ще се проведе днес от 13.00 ч. в залата на Възрожденското училище. Темата на обучението е "Как да бъдем по-уверени, отговорни и защитени в онлайн среда“, а лектор ще бъде журналистът Мая Димитрова. Събитието се реализира съвместно с Коалиция за медийна грамотност, като част от усилията на библиотеката да подкрепя възрастните потребители в ориентирането в съвременната дигитална среда.
"Смятаме, че присъствието на библиотеката в медийното и информационно пространство е свързано с това да създаваме възможности за придобиване на допълнителни знания и компетенции. Това е важна мисия, особено за хората над 50 години, които често са уязвими онлайн“, сподели директорът на библиотеката София Пейчева.
На 7 октомври от 14.00 ч. в Младежкия център ще бъде представена детската поредица "Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози“. Авторът Младен Запрянов, който гостува в Кюстендил за четвърти път, ще запознае малките читатели с най-новата си книга от поредицата, посветена на предстоящото преминаване към еврото. Темите са адаптирани за деца, а част от действието в книгата се развива именно в Кюстендил. Целта на инициативата е децата да развиват умения за боравене с пари и разбиране на финансовите процеси по достъпен начин.
В момента Детският отдел на библиотеката е временно преместен в отдел "Изкуство“ поради ремонт в сградата на читалище "Братство“. Въпреки това, дейността за деца продължава активно.
"Не сме се отказали от работата с нашите малки приятели – напротив, те са добре дошли всеки ден в пространството на отдел 'Изкуство', а по-големите събития изнасяме в подходящи културни зали в града“, подчерта още Пейчева.
Програмата продължава на 22 октомври от 18.00 ч. с литературна среща с авторката Костадина Костова, която ще представи историческия си роман "Трифена“. Събитието ще се проведе в залата на Възрожденското училище.
На 29 и 30 октомври отново там ще бъде представена интерактивната изложба "Преди Гутенберг и след това“. Посетителите ще могат да се докоснат до демонстрация на копие от печатарската преса на Гутенберг, както и да научат повече за историята на хартията, писането и книгопечатането. Изложбата е част от инициативите, посветени на 1 ноември – Деня на народните будители.
Финалът на октомврийската програма ще бъде на 31 октомври от 16.00 ч. с представянето на изложбата "Азбука и история“. Тя е съвместна инициатива между Регионалната библиотека, Държавния културен институт към Министерството на външните работи и Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев“. Изложбата включва 24 пана, които проследяват етапите в развитието на глаголицата и кирилицата, както и тяхната роля в културната история на славянските народи.
