Кукерската група на село Крупник се представи впечатляващо на кукерския фестивал в Радомир. Участието им бе по лична покана на кмета на Радомир, г-н Кирил Стоев, който е с корени от симитлийското село Крупник.Многобройната група от Крупник омая публиката със своите красиви костюми, енергични танци и характерния кукерски дух. Площадът в Радомир се оказа тесен за групата, които показаха изключително сценично присъствие и предизвикаха бурни аплодисменти.Групата бе водена от кмета на Крупник, г-н Александър Равначки, а усилията им бяха възнаградени с грамота и специални награди. Организаторите вече им отправиха покана за участие и догодина.За пореден път сме свидетели, че българските традиции и обичаи се съхраняват и предават от поколение на поколение, носейки ги гордо в сърцата си и радвайки малки и големи със своята енергия и красота.