Кукери от Крупник впечатлиха публиката на фестивал в Радомир
Многобройната група от Крупник омая публиката със своите красиви костюми, енергични танци и характерния кукерски дух. Площадът в Радомир се оказа тесен за групата, които показаха изключително сценично присъствие и предизвикаха бурни аплодисменти.
Групата бе водена от кмета на Крупник, г-н Александър Равначки, а усилията им бяха възнаградени с грамота и специални награди. Организаторите вече им отправиха покана за участие и догодина.
За пореден път сме свидетели, че българските традиции и обичаи се съхраняват и предават от поколение на поколение, носейки ги гордо в сърцата си и радвайки малки и големи със своята енергия и красота.
