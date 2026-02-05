Огнян Атанасов, предаде ФОКУС.
В часовете от 7.00 до 20.30 часа ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в периметъра на следните улици: ул. "Цар Симеон“ – от кръстовището с ул. "Г. С. Раковски“ до кръстовището с ул. "Христо Ботев“; бул. "България“ – до кръстовището с ул. "Христо Ботев“; ул. "Дондуков“ – от кръстовището с ул. "Христо Ботев“ до кръстовището с ул. "Цар Симеон“, както и улиците "Ивайло“, "Евлоги Георгиев“, "Цар Асен I“, "Христо Смирненски“, "Пейо Яворов“, "Демокрация“, "Цар Михаил“, "Мориц Леви“, "Неофит Рилски“, "Битолска“ и "Родопи“. Ограниченията важат и за обществените паркинги в този периметър.
На 7 и 8 февруари "Синя зона“ няма да работи. Достъпът до паркинга пред поликлиниката ще се осъществява през ул. "Цар Освободител“ откъм пазара, като ще бъде осигурено преминаването на пациентите.
За жителите и гостите на града са осигурени паркингите при бившия ГУМ и при Общинския драматичен театър. Гостите, пристигащи с автомобили, ще могат да паркират и по ул. "Раковска“ – двустранно в дясното платно, от района на плажа до Железния мост.
Практически карето между ул. "Христо Ботев“ (без самата улица), ул. "Цар Симеон“ (която ще бъде затворена) и ул. "Цар Освободител“ (която няма да бъде затваряна) ще бъде със затворени вътрешни улици. Достъп ще се разрешава само на живеещите в района, както и на гости на хотели и къщи за гости, след легитимиране с документ или резервация.
Кметът инж. Огнян Атанасов изрази благодарност към органите на МВР и апелира към толерантност от страна на гражданите. По думите му организацията е сериозна с цел градът да посрещне многобройните гости на фестивала, като хотелската база е изцяло запълнена както в града, така и в планината.
Началникът на сектор "Охранителна полиция“ при РУ – Кюстендил, главен инспектор Владимир Йорданов, заяви, че е създадена необходимата организация за осигуряване на обществения ред и сигурността по време на мероприятието. В охраната ще участват служители от РУ – Кюстендил, ОДМВР – Кюстендил и ГД "Жандармерия“.
