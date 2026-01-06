ЗАРЕЖДАНЕ...
Кръстът в община Струмяни бе изваден от късметлии на възраст между 15 и 40 години
По населени места в община Струмяни – тази година кръста в ледените води уловиха:
- с. Илинденци – Иван Котев на 15 г.
- с. Драката – Марио Гутев на 40 г.
- с. Струмяни – Николай Костов на 24 г.
- с. Микрево – Олег Филипов на 20 г.
По народните вярвания, онзи, който извади кръста, ще бъде здрав и късметлия през цялата година, а ритуалът носи благоденствие за цялото населено място.
По традиция кмета на Община Струмяни г-н Емил Илиев, подари на преборилите се във водата смелчаци осветени златни кръстчета, с пожелание за много здраве, късмет и успехи през новата година.
Община Струмяни благодари на всички участници и жители, които съхраняват и предават българските традиции, и пожелава здраве, мир и благополучие през новата година.
