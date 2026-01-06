С традиционни ритуали и при голямо присъствие на жители и гости бе отбелязан празникът Богоявление (Йордановден) в община Струмяни. След тържествен водосвет и хвърляне на Светия кръст в ледените води, смели мъже се впуснаха в студените реки, за да спазят вековната българска традиция.По населени места в община Струмяни – тази година кръста в ледените води уловиха:- с. Илинденци – Иван Котев на 15 г.- с. Драката – Марио Гутев на 40 г.- с. Струмяни – Николай Костов на 24 г.- с. Микрево – Олег Филипов на 20 г.По народните вярвания, онзи, който извади кръста, ще бъде здрав и късметлия през цялата година, а ритуалът носи благоденствие за цялото населено място.По традиция кмета на Община Струмяни г-н Емил Илиев, подари на преборилите се във водата смелчаци осветени златни кръстчета, с пожелание за много здраве, късмет и успехи през новата година.Община Струмяни благодари на всички участници и жители, които съхраняват и предават българските традиции, и пожелава здраве, мир и благополучие през новата година.